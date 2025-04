Inter, i tempi di recupero di Thuram: ecco quante gare può saltare

"Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno". Con questo bollettino medico, trasmesso tramite comunicato ufficiale, l'Inter si ritrova spalle al muro e con l'attaccante francese infortunato.

Secondo quanto riferito prontamente da Sky Sport, la situazione - come si può leggere dalla nota - verrà monitorata quotidianamente, ma Thuram non ce la farà per la prossima sfida di campionato contro il Bologna, in programma questa domenica (ore 18:00) al Dall'Ara. Per settimana prossima sono previste ulteriori verifiche, ma Tikus è a forte rischio anche per il derby di Coppa Italia contro il Milan del 23 aprile.