Inter, il derby perso non cambia i programmi di Inzaghi: giornata di riposo per la squadra

Fermarsi per recuperare le energie, fisiche e mentali, dopo l prima settimana da tre partite della stagione. Il derby perso non cambia i programmi dell'Inter di Simone Inzaghi. Oggi i giocatori nerazzurri, a meno di iniziative individuali, beneficeranno di una giornata di riposo concessa dall'allenatore.

La ripresa è fissata domattina. Inzaghi, che aveva concesso un giorno di riposo anche al rientro da Manchester - più complicato del solito per la chiusura notturna dell'aeroporto inglese - resta così fedele alla propria linea. Non stressare i giocatori, in una stagione che si prospetta lunghissima e che per molti arriva dopo gli impegni estivi legati a Europei o Copa América. Per analizzare i perché del ko nel derby, e di un avvio in classifica non proprio esaltante - l'anno scorso, di questi tempi, l'Inter aveva quindici punti - ci sarà tempo.

La stanchezza, d'altra parte, non era stata individuata dall'allenatore come una delle possibili cause della sconfitta maturata contro i rossoneri di Paulo Fonseca: "Il City? Beh, il Milan aveva giocato il giorno prima col Liverpool, come noi - ha detto ieri in conferenza stampa - energie fisiche e mentali le ha spese anche la squadra che abbiamo incontrato, che ha cambiato meno uomini rispetto a noi. Dovevamo essere più squadra, la sensazione che diamo da tre anni a questa parte non l'abbiamo data e il calcio non perdona".