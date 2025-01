Inter in ansia: si ferma Calhanoglu, costretto al cambio in Supercoppa

vedi letture

Brutte notizie per l'Inter. Al 35' del derby di Supercoppa italiana Simone Inzaghi è infatti costretto a sostituire Hakan Calhanoglu: al momento non è ancora chiara l'entità del problema fisico che ha accusato, al suo posto dentro Kristjan Asllani. Problemi anche per Denzel Dumfries, finito a terra dopo un contatto accidentale con Theo Hernandez, che gli ha pestato il tallone. L'olandese sembra comunque in grado di continuare la partita, ma si sta riscaldando Matteo Darmian.