Ufficiale Inter, infortunio Calhanoglu: l'esito degli esami ed i tempi di recupero

"Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro la Roma. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno". Questo il report medico ufficiale emesso dall'Inter in merito alle condizioni del centrocampista. Il turco è uscito anzitempo (12') durante la gara di ieri sera vinta dai nerazzurri sul campo della Roma (0-1 con gol decisivo di Lautaro Martinez).

Calhanoglu sarà valutato nella giornata di domani per capire l'eventuale disponibilità per la trasferta di Berna in Champions League contro lo Young Boys (in programma mercoledì, ndr), che ad ogni modo resta improbabile (l'Inter dopo la gara europea avrà l'impegno contro la Juventus). Zielinski ha più chance di esserci in Champions, ma anche per lui si attenderà la giornata di domani. Acerbi, l'altro infortunato della gara dell'Olimpico) non ancora sostenuto gli esami.