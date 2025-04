Inter, Inzaghi coi titolarissimi: la probabile formazione per il Bayern

L'Inter si rituffa sulla Champions League. I nerazzurri ripartono dal 2-1 dell'Allianz Arena e sfidano il Bayern Monaco, che avrà grande voglia di rivalsa nel ritorno a San Siro. Non sembrano esserci ballottaggi nell'Inter, con un'unica situazione da risolvere: Dimarco era uscito con la borsa del ghiaccio, ma sembra essere pronto per giocare titolare: è favorito su Carlos Augusto. Spazio a Darmian sull'altra corsia, solo crampi per Zalewski che parte dalla panchina. In difesa tornano Pavard e Acerbi con Bastoni, per proteggere Sommer, spazio invece al centrocampo dei titolarissimi: Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu, che ha riposato solo per qualche minuto sabato. Davanti torna Thuram con Lautaro, Arnautovic e Taremi pronti dalla panchina. Lo scrive L'Interista.

La probabile formazione per Inter-Bayern Monaco

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.