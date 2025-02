Inter, Inzaghi ha scelto l'11 e deciso sui diffidati: le ultime dopo la rifinitura

vedi letture

Si avvicina la sfida delle 20.45 fra l'Inter ed il Genoa con l'occasione per i nerazzurri di tornare in vetta, seppur potenzialmente solo per una notte, così da mettere pressione al Napoli impegnato domani contro il Como, in trasferta. Simone Inzaghi è conscio di questa chance e secondo i colleghi de linterista.it, sito di riferimento dei tifodi nerazzurri, mannderà in campo anche diffidati Bastoni, Mkhitaryan e Barella.

Una scelta chiara di Inzaghi: lo scontro diretto contro il Napoli è sì importante, ma lo sarà soprattutto se l'Inter vincerà contro il Genoa, che è oggi il pensiero più importante. Tre le novità principali dunque: Josep Martinez come scelta obbligata in porta, Asllani per far rifiatare Calhanoglu che non sembra affatto brillante dopo il rientro dall'infortunio, infine Correa in avanti al posto dell'acciaccato Thuram. Un turnover al minimo insomma.

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa.