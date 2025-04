Inter, Inzaghi in ansia: due recuperi ma non Thuram, a rischio anche per il Barça

L'Inter ritrova Zielinski e Dumfries, ma non ci sono solo notizie positive per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter infatti attende che l'infermeria si svuoti del tutto ed attende principalmente Thuram almeno per la gara importantissima di mercoledì contro il Barcellona ma il suo recupero è tutt'altro che certo:

"Le possibilità di vedere il francese in Champions sono poche, così contro i giallorossi potrebbe toccare a Correa in coppia con Lautaro e Arnautovic (essendo l’argentino ex Lazio fuori lista) a quel punto partirebbe titolare in Catalogna, visto che Taremi al momento non offre sul campo alcuna garanzia", scrive quest'oggi il Corriere dello Sport.