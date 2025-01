Inter, Inzaghi: "Napoli e Atalanta straordinarie, una frase che dissi si sta avverando..."

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della gara vinta contro il Lecce parlando della lotta al titolo: "Napoli e Atalanta stanno facendo qualcosa di straordinario, come l'Inter. Negli altri campionati nessuno sta avendo un cammino così. C'è grande rispetto per entrambe le squadre, sono forti e hanno due ottimi tecnici: l'avevo detto il 13 luglio che sarebbe stato un campionato apertissimo e quello che avevo detto si sta avverando".

Sul centrocampo e Zielinski: "Danno tutti grande disponibilità. Quest'anno abbiamo dovuto fare a meno tante volte di Calhanoglu, che sapete tutti cosa rappresenta. Nelle ultime partite Asllani aveva fatto benissimo, stasera ero in dubbio se farlo partire ancora: poi ho scelto Zielinski, sono ottimi palleggiatori ma sappiamo che dobbiamo fare tutti la fase difensiva. Stasera ottima prova, l'ultimo gol in trasferta l'abbiamo preso penso a Udine a settembre. C'è tanto lavoro dietro, con il mio staff che mi aiuta tantissimo: sia all'Inter che alla Lazio mi hanno sempre dato carta bianca e fatto lavorare nel migliore dei modi".

Su Frattesi: "Lui lo sa che risorsa è, abbiamo parlato: è stato il segreto dell'anno scorso, penso a lui come a Carlos Augusto o Asllani. Sono giocatori che hanno giocato meno ma sono stati determinanti: senza di loro forse non saremmo arrivati alla seconda stella. Hanno fatto la differenza, perché non fanno sentire la mancanza di chi non c'è. Con Davide c'è un ottimo rapporto, è stato determinante per noi lo scorso campionato e si è guadagnato la maglia da titolare della Nazionale: ha avuto un problemino, l'ha smaltito e ha fatto bene già a Praga, stasera ha fatto un'ottima gare e deve continuare così".