Inter, Inzaghi recupera due big. Ma col Venezia saranno preservati per Arsenal e Napoli

Ultimissime sull'Inter in vista della sfida di campionato contro il Venezia, in programma domenica alle 20.45. Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi sono recuperati, ma contro i lagunari partiranno inizialmente dalla panchina (per poi eventualmente essere schierati titolari contro l'Arsenal nella sfida di Champions del 6 novembre e col Napoli subito dopo).

In gruppo anche Kristjan Asllani, di fatto tornato a disposizione. L'unico indisponibile in casa nerazzurra, dunque, resta Carlos Augusto, il cui rientro è previsto dopo la sosta. Il brasiliano anche oggi si è allenato a parte. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com