Inter, Inzaghi sugli infortunati: "Carlos Augusto fuori per un po' di tempo"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha commentato in conferenza stampa la gara vinta contro lo Young Boys.

Tanta fatica e un rigore sbagliato, che forse voleva tirare Tarremi, però siete una delle cinque squadre senza gol subiti.

"Sì, è stata una partita non semplice ma lo sapevamo. Squadra complicata, su un campo dove è difficile giocare, ma i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo creato tante situazioni prima, penso a Bisseck, Taremi, Zielinski, il rigore. Ci abbiamo creduto e abbiamo vinto, per quanto riguarda i rigoristi abbiamo Calhanoglu e poi Taremi e Arnautovic. Sono entrambi bravi a calciare, con la Stella Rossa ha tirato Taremi perché Arnautovic era uscito, purtroppo l'ha sbagliato ed era molto deluso. Ma i rigori li sbaglia solo chi li tira e lui è importante per noi".

È contento della gestione delle energie in vista di domenica?

"No, sono contento solo della prova dei ragazzi che hanno un cuore enorme. Non sono contento perché abbiamo avuto un problema con Carlos, siamo all'inizio di una tornata di partite e abbiamo qualche problema di rotazione, penso che questo sia un infortunio peggiore degli altri. È una mia sensazione, poi ci sarà da valutare, ma nel caso di Calhanoglu e Acerbi ho sensazioni positive e invece in questo mi sembra diverso. Sono cose che succedono a tutti, ma questo è il periodo per noi più complicato per noi".

Quinta vittoria di fila, state salendo di livello?

"Sì, la squadra sta bene e sta lavorando continuamente per sistemare qualcosa da migliorare. È la quinta vittoria, in Champions siamo contenti".

Chi le è piaciuto di più negli svizzeri?

"Lo Young Boys è una squadra fisica che sapevamo ci avrebbe creato qualche problema e l'ha fatto, col nuovo allenatore ha ritrovato nuovo spirito. Stasera mi ha impressionato il portiere, stamattina parlando dei singoli avevamo sottolineato come sabato in campionato col Lucerna fosse stato molto bravo".

C'è una relazione tra il campo e l'infortunio di Carlos Augusto?

"È una cosa a cui non posso rispondere, sapevamo che c'era questo rischio. Purtroppo nelle accelerazioni e nelle frenate ha sentito questo problema, fa parte del calcio e ci toglie un giocatore importante per un po' di tempo".

Conta di recuperare qualcuno degli altri infortunati?

"È difficilissimo dirlo, cercheremo di monitorarli giorno per giorno come scritto nel comunicato. Asllani da domani ricomincerà, ha avuto una sollecitazione del collaterale e dovremo vedere anche come gestirà il dolore quando riprenderà a calciare".