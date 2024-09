Inter, Lautaro è in difficoltà? Un solo gol addirittura da marzo

vedi letture

Neanche ieri sera Lautaro Martinez ha timbrato il cartellino, contro il Monza il centravanti principe dell'Inter è rimasto di nuovo a secco e il suo percorso nella stagione attuale racconta di zero gol e zero assist messi a segno in 225 minuti giocati con i nerazzurri in Serie A.

Come ricordano i colleghi di Tmw, il digiuno di Lautaro parta da lontano. Di fatto dall'arrivo della primavera e della bella stagione: da marzo in poi il centravanti argentino ha infatti segnato appena 1 gol con la maglia dell'Inter, peraltro neanche troppo influente visto che è stato il quarto del 5-0 con cui i nerazzurri hanno travolto il Frosinone a domicilio nel passato torneo. Intorno, da ormai sei mesi, il buio.