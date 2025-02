Ufficiale Inter-Lazio, le formazioni: Inzaghi pensa al Napoli! Solo due titolari in campo

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. Sarà un undici profondamente trasformato quello dell'Inter, con soli due titolarissimi superstiti: si tratta di Benjamin Pavard e Federico Dimarco, che giocheranno l'uno per assenza d'alternative (Dimash) e l'altro per consentire di far rifiatare il duo Acerbi-Bastoni (Pavard). Certa la rivoluzione a centrocampo, così com'è certa la panchina per uno spento Hakan Calhanoglu e per un altrettanto spento Henrikh Mkhitaryan.

Davide Frattesi, dopo aver recuperato dal problemino fisico che lo attanagliava, sarà subito titolare: scalzato definitivamente Barella e l'ex Sassuolo giocherà al fianco di Asllani e Zielinski in una linea mediana tutta nuova, non ci sono dubbi a riguardo. Per il resto, spazio a Bisseck sul centrosinistra e Darmian sulla corsia destra, cambia tutto l'attacco con Taremi al fianco di Arnautovic. La Lazio risponderà con un 4-2-3-1 e Tchaouna falso nueve.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni