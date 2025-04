Inter, le ultime dall'infermeria: buone notizie da Thuram, ma non da Pavard

vedi letture

Reduce da una settimana terribile, il mondo Inter vive con il fiato sospeso i giorni di avvicinamento alla super sfida di mercoledì sera, l'andata delle semifinali di Champions League sul campo del Barcellona. E in particolare l'attenzione è rivolta alle condizioni di due protagonisti dei nerazzurri che sono in forte bilico per l'appuntamento, i due nazionali francesi Benjamin Pavard e, soprattutto, Marcus Thuram.

Sul fronte di Thuram, gli ultimi aggiornamenti dicono che ha lavorato bene: ha corso, svolgendo un po' tutto il lavoro richiesto. Nella giornata di domani sarà presa la decisione se reinserirlo in gruppo o meno, con la speranza di Inzaghi che è naturalmente quella di riaverlo a disposizione per la trasferta a Barcellona.

La presenza al Montjuic viene considerata praticamente impossibile invece per Pavard, salvo miracoli da qui ai prossimi due giorni. Il difensore ex Bayern Monaco ha infatti ancora postumi della distorsione alla caviglia che ha rimediato ieri nella sfida di campionato contro la Roma. La zona infortunata, apprendiamo, appare ancora molto gonfia. A riportarlo è TMW.