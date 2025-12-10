Ufficiale Torino in difficoltà, paga il ds Vagnati: annunciato il suo erede

Momento difficile per il Torino e a pagare è il ds. Con un comunicato ufficiale il club granata ha esonerato il direttore sportivo Davide Vagnati assegnando il posto a Gianluca Petrachi, che torna dunque all'interno della dirigenza del Toro. Questo il testo: "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell'Area tecnica del Club. II Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".