Ufficiale Inter, tegola in difesa: infortunio muscolare per un titolarissimo

vedi letture

L'Inter perde Francesco Acerbi. Il difensore dei nerazzurri è stato costretto ad abbandonare il campo nell'ultima gara disputata a San Siro contro il Liverpool a causa di un problema muscolare e nella giornata di oggi è arrivato il report medico del club. Questa la nota:

"Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra".