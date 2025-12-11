Ufficiale
Inter, tegola in difesa: infortunio muscolare per un titolarissimo
TuttoNapoli.net
L'Inter perde Francesco Acerbi. Il difensore dei nerazzurri è stato costretto ad abbandonare il campo nell'ultima gara disputata a San Siro contro il Liverpool a causa di un problema muscolare e nella giornata di oggi è arrivato il report medico del club. Questa la nota:
"Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra".
Conte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez..."
Benfica, Mourinho in conferenza: "McTominay triste, mi ha regalato la sua maglia. L'ho fatto esordire, era il minimo"
Da 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l'ineguagliabile record di Lucca e l'incubo dei mediani adattati
Conte a Sky: "Siamo arrivati un po' cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"
Conte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."
Da 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Conte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!"
ADL: "Il Maradona va ripensato da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo". Poi un retroscena
