Inter, mal di pancia Frattesi: domani in campo, ma attende l'estate per l'addio

vedi letture

Davide Frattesi ritrova l'Udinese. Il centrocampista dell'Inter affronta la squadra contro cui ha realizzato il suo primo gol in questa stagione. Una rete arrivata in avvio di match ma non festeggiata a dovere, segno di una insofferenza per i pochi minuti concessi dal suo allenatore. Una gioia tutt'altro differente quella del giocatore che un anno prima aveva segnato, sempre contro i friulani la marcatura che consegnò lo scudetto alla sua formazione.

L'ex Sassuolo infatti si aspettava un impiego differente da Simone Inzaghi e questo malumore è poi sfociato nelle dichiarazioni anche del suo procuratore che già a gennaio ne avrebbe annunciato la cessione. "Mal di pancia" che sono comunque esterni allo spogliatolo. Il ragazzo infatti ha un ottimo rapporto con tutti all'interno del gruppo ed è concentrato su questo finale di stagione con la squadra nerazzurra.

Dall'Udinese all'Udinese, verrebbe da dire. Domani infatti Frattesi sarà titolare nelle turnazioni che porteranno Inzaghi a cambiare diversi elementi in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan. Poi, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in estate si potrebbe andare verso la separazione con il calciatore che potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato.