Inter, Marotta a Dazn: “7 gare in 20 giorni, i grandi club lottano per tutti i trofei”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky prima della gara con il Genoa. I nerazzurri ripartono dalla sconfitta nel derby d’Italia: “Ci sono dei momenti durante la stagione in cui essere tutti presenti e dire poche parole, ma dette bene, serve per dare sicurezza alla squadra. Al gruppo, a tutti, ma anche grande rispetto: non avevamo nulla da dire, semplicemente che se avevamo dato 90 dovevamo dare 95. Se avevamo dato 95, 100”.

La convinzione è che l’Inter sia la squadra più forte d’Italia?

“Quando rappresentiamo un grande club questa è la squadra da seguire, nel migliore dei modi. La squadra può competere in tutte le competizioni e dovremo dare il massimo: poi se altri saranno più bravi ci inchineremo, altrimenti saremo molto felici”.

Ausilio ha sostanzialmente detto che preferirebbe la Champions allo scudetto.

“Io dico che noi siamo l’Inter e dobbiamo lottare per ogni traguardo, poi è chiaro che la Champions manca da tanto ed è un traguardo che vorremmo raggiungere. Però non possiamo neanche perdere di vista l’obiettivo stagionale dello scudetto”.

Conte e il Napoli in questo momento sono la lepre?

“Conte ha tanta esperienza, tanta competenza, tanta professionalità. Saprà gestire bene il momento, credo che la grande differenza tra noi e loro saranno gli impegni: noi avremo sette partite da giocare, loro meno. Per Inzaghi la grande difficoltà sarà dosare le prestazioni dei giocatori, credo che questa sia la differenza tra noi e il Napoli”.

Il campionato inizierà il 23-24 agosto, quando finirà il mercato estivo?

“È in atto un confronto tra le leghe, come sapete è una cosa che dipende dalle leghe e dall’Uefa, non dai singoli club. Ci sono alcune federazioni che vogliono chiudere tutto entro Ferragosto e altre no. È un confronto che in questi giorni entrerà nel vivo, l’auspicio è che ci sia uniformità e che si possa concludere il calciomercato quando iniziano i campionati nazionali”.