Inter, Marotta svela: “Quando esce la designazione studiamo anche gli arbitri”

vedi letture

Nel corso dell'evento di presentazione del libro di Beppe Severgnini, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha anche rivelato

Nel corso dell'evento di presentazione del libro di Beppe Severgnini, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha rivelato: “Come abbiamo lavorato sull’atteggiamento di calciatori fumantini come Barella? Quando esce la designazione arbitrale studiamo anche l’arbitro che ci viene assegnato e che tipo di rapporto tenere con lui. Barella in passato ha peccato nell'atteggiamento verso i direttori di gara, oggi è migliorato molto perché non studia solo l’avversario ma anche l’arbitro".