Inter, no definitivo a Hermoso: costa troppo e non è un giovane

Se ancora non fosse chiaro, decide Oaktree. Infatti di fronte alla necessità dell'Inter di scovare un nuovo difensore per colmare il vuoto lasciato da Buchanan (ko per circa 5 mesi), la nuova proprietà americana del club nerazzurro ha espressamente ribadito alla dirigenza - scrive l'edizione odierna di Tuttosport - di optare solo per colpi giovani, di modo da abbassare l'età media della rosa e dai costi contenuti per creare un valore futuro.

No all'usato sicuro. Per questo le piste per Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez sono state congelate. Entrambi i difensori, il primo 29enne svincolato dall'Atlético e il secondo 31enne stakanovista del Torino, sono stati proposti all’Inter e valutati anche positivamente dai dirigenti e il tecnico Simone Inzaghi, ma la linea verde imposta da Oaktree cambia tutto e apre nuovi scenari.