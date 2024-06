Inter, non solo Gudmundsson: pronto doppio colpo dal Genoa

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter e spiega come nelle ultime ore si siano intensificati i contatti

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter e spiega come nelle ultime ore si siano intensificati i contatti fra la società nerazzurra ed il Genoa per una doppia operazione che ai più nostalgici potrebbe ricordare i tempi dei docli arrivi di Thiago Motta e Milito, due degli artefici del Triplete.

Oggi i nomi caldi sono quelli di Josep Martinez e Albert Gudmundsson: due operazioni staccate nei tempi, ma concatenate in modi e scenari. La prima trattativa riguarderebbe il portiere spagnolo, dopo che la stessa Inter aveva valutato anche Jorgensen del Villarreal: ora l'ex Lipsia è il preferito, anche se al momento i conti non tornano. Il Genoa parte da una valutazione superiore ai 15 milioni di euro, mentre i nerazzurri, complice anche un contratto in scadenza nel 2025, non vorrebbero spenderne più di 10.