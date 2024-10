Inter opaca, ma la Roma regala il gol-vittoria: pesante 1-0 all’Olimpico!

L'Inter batte di misura la Roma all'Olimpico nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A. Al 10' va ko Hakan Calhanoglu, al 27' gli fa compagnia Francesco Acerbi. Entrambi vittime di una contrattura alla coscia sinistra, preoccupano Simone Inzaghi per gli incroci futuri e anche per il resto della serata, dato che il tecnico nerazzurro avrà a disposizione un solo slot per ulteriori cambi nel corso della ripresa.

Da segnalare anche le proteste nerazzurre per un intervento di Bryan Cristante su Marcus Thuram lanciato a rete: nessun fallo secondo l'arbitro Davide Massa, restano tanti dubbi specie ripensando all'espulsione di Reijnders nelle gare di ieri. Quanto alle occasioni, ne ha di più la squadra di Ivan Juric: dopo un discreto avvio, la chance più grossa per l'Inter è una traversa di Mkhitaryan dalla distanza. I capitolini vanno vicini al gol due volte in un bel duello fra Sommer e Pellegrini: dapprima è il portiere a pasticciare su un cross del 7 giallorosso - lo salva il palo - poi lo svizzero respinge attento una conclusione dell'avversario. Risultato a occhiali a fine primo tempo.

Due errori giallorossi e l'acuto di Lautaro Martinez nella ripresa: al 60' l'Inter passa in vantaggio sulla Roma all'Olimpico. 1-0 grazie alla stoccata dell'attaccante argentino. Il gol nerazzurro arriva in contropiede: Zalewski perde un pallone sanguinoso, Frattesi ne approfitta e scappa in avanti. Arrivato a ridosso dell'area, scarica per l'accorrente Lautaro: Cellik ci potrebbe arrivare ma lascia lì la sfera. Il Toro scarica di potenza: nulla da fare per Svilar, complice una sfortunata deviazione di Dybala.