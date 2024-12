Ufficiale Inter-Parma, le formazioni: Inzaghi riparte dall'undici anti-Fiorentina

vedi letture

L'Inter torna in campo e a San Siro dopo la grande paura per quanto accaduto al Franchi. Ospite al Meazza è il Parma, reduce dal 3-1 casalingo alla Lazio e in cerca di un altro colpaccio. Fischio d'inizio alle 18,30: arbitra Rosario Abisso della sezione di Palermo. Simone Inzaghi ripropone lo stesso undici di partenza visto nella trasferta di Firenze. Confermato Sommer in porta, a destra Dumfries vince il ballottaggio con Darmian. Recuperato Carlos Augusto, che potrebbe entrare a gara in corso.

Fabio Pecchia deve fare a meno di Charpentier e Benedyczak, in difesa torna dal primo minuto la coppia Delprato-Balogh. In mediana Keita batte Estevez per completare il reparto con Sohm. Hainaut preferito a Coulibaly come terzino destro, il terzetto formato da Mihaila, Man e Cancellieri a supporto di Bonny in attacco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.