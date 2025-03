Inter, Pavard: "Scudetto? Era dura anche l'anno scorso. Napoli fortissimo"

"Ho tanti trofei e ne voglio ancora di più". Benjamin Pavard ha le idee chiare, crede nell'Inter e vuole tutto, come testimoniano le sue parole a La Gazzetta dello Sport quando gli viene chiesto del Triplete: "Può sembrare banale, ma nel calcio tutto è possibile, anche questo. Bisogna mantenere lo spirito che stiamo mettendo in campo fino alla fine e poi si vedrà. Io sono fiducioso, in allenamento si spinge al massimo. Di certo, non rinuncio a niente, non ne ho mai abbastanza di vincere".

È più dura rivincere lo scudetto?

"Era dura anche l'anno scorso... Ora ci sono avversari fortissimi, come Napoli e Atalanta, e confermarsi è difficile. Abbiamo perso punti, ma siamo dove volevamo stare: in corsa su tutto e avanti in campionato. Quel +3 a Bergamo, dove avevo lasciato un ginocchio un anno fa, è stato importante: non è facile non prendere gol là"