Inter, problemi a San Siro? Ha già subito più gol dell’intero campionato scorso

Il gol segnato da Emil Holm, che è valso il 2-2 tra Inter e Bologna, è il 12° subito in casa dai nerazzurri in questa prima metà di stagione a San Siro.

Come evidenziato da Opta su X, è una rete in più rispetto a tutte quelle - 11 - incassate tra le mura amiche nello scorso campionato, concluso con la vittoria dello scudetto da parte della squadra di Simone Inzaghi.

