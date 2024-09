Inter, ripresa in vista del tour de force: tornano in gruppo Zielinski e Barella

L'Inter è tornata in campo nella giornata di oggi per riprendere la preparazione in vista del prossimo tour de force, dopo tre giorni di pausa concessi dal tecnico Simone Inzaghi.

Ad Appaiano Gentile si è rivisto Nicolò Barella che, dopo l'operazione al naso e l'assenza dalla Nazionale, si è presentato al centro sportivo nerazzurro con un giorno di anticipo. Presente anche Piotr Zielinski, reduce dal viaggio con la sua Polonia e primo dei Nazionali a fare rientro in gruppo.

L'Inter in questi giorni preparerà le prossime importantissime sfide tutte nel giro di una settimana: prima la ripresa del campionato contro il Monza, quindi il debutto Champions contro il Manchester City per chiudere col derby contro il Milan. Questa la nota del club: "Comincia una nuova settimana di lavoro al BPER Training Centre: i nerazzurri hanno svolto una sessione d'allenamento nel pomeriggio di martedì agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff. Terminati gli impegni con la propria Nazionale è rientrato ad Appiano Gentile anche Piotr Zielinski. I nerazzurri viaggiano spediti verso la prima gara di campionato in programma alla ripresa della Serie A: Monza-Inter si giocherà domenica 15 settembre alle ore 20:45".