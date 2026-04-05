Ufficiale Inter-Roma, le formazioni ufficiali: Lautaro e Soulé dal 1'

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Senza Yann Bisseck, Cristian Chivu ridisegna la difesa dell’Inter puntando su Francesco Acerbi al centro.

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Roma, posticipo della 32ª giornata di Serie A. Senza Yann Bisseck, Cristian Chivu ridisegna la difesa dell’Inter puntando su Francesco Acerbi al centro, affiancato da Manuel Akanji e Alessandro Bastoni a protezione del portiere Yann Sommer. Sulle fasce confermati Denzel Dumfries e Federico Dimarco, mentre a centrocampo Hakan Calhanoglu agirà in cabina di regia con Piotr Zielinski e Nicolò Barella. In attacco torna Lautaro Martinez, che farà coppia con Marcus Thuram, formando un tandem offensivo di grande qualità.

Dall’altra parte, la AS Roma recupera Matias Soule, pronto a partire titolare sulla trequarti insieme a Lorenzo Pellegrini alle spalle di Donyell Malen. Assente Wesley per infortunio, sulle corsie laterali agiranno Zeki Celik a destra e Devyne Rensch a sinistra. In mezzo al campo spazio a Bryan Cristante e Niccolò Pisilli, complice anche l’assenza di Manu Kone. Davanti al portiere Mile Svilar, la difesa sarà composta da Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.