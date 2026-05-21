Quanto conta la Champions: ora la Roma è vicina al rinnovo di Dybala, i dettagli

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Ogni giorno è buono per arrivare all'annuncio del rinnovo di Paulo Dybala con la Roma.

Ogni giorno è buono per arrivare all'annuncio del rinnovo di Paulo Dybala con la Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi si regaleranno la Joya a Champions League acquisita e addirittura lunedì, dopo la sfida contro l'Hellas Verona, potrebbe arrivare l'annuncio da parte dei Friedkin. L'argentino ha già avuto contatti con la società e con Jorge Antun, il suo agente, dando seguito a una volontà che è stata chiaramente esplicitata nelle ultime settimane. Non è mai stata una questione di soldi, ma c'era comunque da ridisegnare un accordo finanziario che non poteva più prevedere uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione.

Il rinnovo di Dybala: dettagli e data della possibile firma

La proposta è con una base fissa quantificabile intorno ai 2-2,5 milioni a stagione, che possono però diventare molti di più con dei bonus facilmente raggiungibili legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Un ruolo chiave lo avrà il vicepresidente Ryan Friedkin, che ha voluto accontentare Gasperini, entusiasta di averlo in squadra. Tanti problemi fisici hanno obbligato il 32enne a una lunga assenza dai campi. Nel suo 2025-2026 ha collezionato 21 presenze in Serie A, 4 in Europa League e una in Coppa Italia per un totale di 3 gol e 6 assist.