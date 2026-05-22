Sarri-Atalanta, ci siamo: accordo a un passo, fiducia da Bergamo
Maurizio Sarri e l’Atalanta sono sempre più vicini a un accordo che potrebbe chiudersi a breve. Lo dice Nicolò Schita su Youtube. L’intesa tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra, sostenuta anche dal neo ds Giuntoli, appare ormai molto avanzata e la sensazione diffusa è che l’operazione sia destinata a concretizzarsi. Prima, però, Sarri dovrà risolvere il proprio contratto con la Lazio, trattativa non semplice che potrebbe comportare la rinuncia a diverse mensilità. Claudio Lotito, come spesso accade, non farà sconti e la negoziazione si preannuncia serrata.
Sarri verso l’Atalanta: accordo sempre più vicino
Nel frattempo, sul fronte Napoli, la situazione legata alla guida tecnica resta in piena evoluzione dopo l’addio di Antonio Conte, con la società chiamata a individuare rapidamente un nuovo allenatore. Tra i nomi circolati negli ultimi giorni è tornato con insistenza quello di Massimiliano Allegri, ma le informazioni più recenti indicano una volontà del tecnico di proseguire la propria esperienza al Milan.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro