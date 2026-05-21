Ricordate Saint Maximin? Fu ad un passo dal Napoli, ora ci pensa una neopromossa

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Il Venezia guarda al mercato internazionale per rinforzare il reparto offensivo e ha messo nel mirino Saint-Maximin, già vicino al Napoli nel gennaio 2025

Il Venezia guarda al mercato internazionale per rinforzare il reparto offensivo e ha messo nel mirino Allan Saint-Maximin, già vicino al Napoli nel gennaio 2025 quando il club partenopeo era alla ricerca di un sostituto di Kvaratskhelia. Il club lagunare, secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, sta lavorando per regalarsi un attaccante di spessore in vista della stagione del ritorno in Serie A, con l’obiettivo di inserire sia una prima punta sia un esterno offensivo capace di agire anche da seconda punta o trequartista. Proprio in questo secondo ruolo prende quota il nome del fantasista francese classe 1997.

Primi contatti per Saint-Maximin

Tra il Venezia e l’entourage del giocatore sarebbero già stati avviati i primi contatti per sondare la fattibilità dell’operazione. La trattativa è ancora in una fase preliminare, ma il club arancioneroverde starebbe valutando seriamente la possibilità di portare il calciatore in Italia, inserendolo tra i profili prioritari per rinforzare il reparto offensivo.