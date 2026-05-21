Flop Juventus, pagherà Comolli: già deciso il suo addio a fine stagione

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Damien Comolli terminerà la sua avventura alla Juventus dopo meno di un anno dal suo arrivo a Torino. Questa ormai è una certezza

Damien Comolli terminerà la sua avventura alla Juventus dopo meno di un anno dal suo arrivo a Torino. Questa ormai è una certezza e secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la decisione verrà comunicata dopo l'ultima giornata di Serie A, quella che vedrà i bianconeri impegnati nel derby contro il Torino per giocarsi le pochissime chance di potersi qualificare alla prossima Champions League.

Il primo indizio

I motivi sono sotto gli occhi di tutti e riguardano per prima cosa i risultati ottenuti in questa stagione. L'indizio della volontà della Juventus di dare il benestare a Comolli arriva soprattutto dall'insoddisfazione della proprietà e non solo dell'ultimo calciomercato fatto dal dirigente francese, con gli acquisti di Jonathan David, Lois Openda ed Edon Zhegrova, su tutti, che sono stati un vero e autentico disastro, sia in campo che sotto il profilo economico, parlando soprattutto del belga.

Il secondo indizio

Oltre a questo c'è da registrare anche una seconda cosa: era infatti previsto per martedì scorso un meeting tra lo stesso Comolli e i dipendenti Juventus per discutere dei programmi futuri ma il summit è stato rinviato, per il momento, alla prossima settimana, sempre di martedì. Questo meeting non avrà mai luogo, visto che il dirigente francese verrà esonerato dal suo incarico prima di parteciparvi. Insomma, di regola, due indizi non fanno una prova ma in questo caso le cose sono diverse, visto che rappresentano una certezza. Damien Comolli dirà addio alla Juve, ormai manca solo l'ufficialità.