Serie A, gli arbitri dell'ultimo turno: Guida per il Milan, a Zufferli il derby di Torino
L'ultima giornata di campionato è sempre più vicina. Queste le designazioni arbitrali per la 38^ di Serie A che definirà la classifica finale.
Fiorentina-Atalanta Venerdì 22/05 H.20.45
Perri
Votta-Pressato
Iv: Massa
Var: Di Bello
Avar. Serra
Bologna-Inter Sabato 23/05 H.18.00
Bonacina
Laghezza-Zezza
Iv: Marcenaro
Var: Pezzuto
Avar: Baroni
Lazio-Pisa Sabato 23/05 H.20.45
Ferrieri Caputi
Niedda-Emanuele
Iv: Di Marco
Var. Ghersini
Avar: Piccinini
Parma-Sassuolo H.15.00
Turrini
Imperiale-Trinchieri
Iv: Marinelli
Var: Giua
Avar: Pezzuto
Cremonese-Como H.20.45
Maresca
Cecconi-Fontemurato
Iv: Calzavara
Var: Gariglio
Avar: Camplone
Lecce-Genoa H.20.45
Doveri
Peretti-Mastrodonato
Iv: Mucera
Var: Mazzoleni
Avar: Paganessi
Milan-Cagliari H.20.45
Guida
Preti-Bercigli
Iv. Ayroldi
Var: Abisso
Avar: Chiffi
Torino-Juventus H.20.45
Zufferli
Baccini-Lo Cicero
Iv: Colombo
Var: Di Paolo
Avar: Marini
H.Verona-Roma H.20.45
Sozza
Rossi M.-Laudato
Iv: Feliciani
Var: Meraviglia
Avar: Maggioni
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro