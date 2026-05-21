Chi sostituirà Sarri alla Lazio? Lotito chiama anche Allegri: la lista dei possibili successori

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Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente biancoceleste avrebbe già contattato Massimiliano Allegri

In attesa di definire l’addio di Maurizio Sarri - con la risoluzione del contratto che resta, al momento, l’ipotesi più probabile - Claudio Lotito valuta il profilo del prossimo allenatore della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente biancoceleste avrebbe già contattato Massimiliano Allegri, più come figura di confronto e consigliere che come reale candidato alla panchina, soprattutto a causa dell’ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione percepito a Milano.

Da Italiano a Palladino: tutte le alternative della Lazio

Tra le possibili alternative c’è Vincenzo Italiano, nome gradito a Lotito ma seguito anche da Napoli e Atalanta. Anche in questo caso, però, i circa 3 milioni di euro richiesti per l’ingaggio rappresentano un ostacolo importante per il club biancoceleste. Lotito avrebbe inoltre avuto contatti con Thiago Motta, che continua però a percepire un ingaggio elevato fino al 2027 nonostante l’esonero dalla Juventus. Attenzione poi a Sergio Conceicao: il grande ex tornerebbe volentieri a Roma lasciando l’Al-Ittihad, ma soltanto di fronte a un progetto solido e convincente.

Resta viva anche la candidatura di Raffaele Palladino, che avrebbe già dato disponibilità ad accettare la proposta della Lazio dopo essere stato scaricato dall’Atalanta a pochi mesi dal suo arrivo. Secondo il quotidiano, l’ex tecnico nerazzurro sarebbe il profilo emergente più semplice da convincere, anche perché Fabio Grosso si sarebbe già promesso alla Fiorentina di Paratici, comunicando la sua decisione alla Lazio. Infine, il ds Fabiani continua a spingere per Fabio Pisacane del Cagliari, seguito anche dal Sassuolo, ma considerato un nome poco altisonante per riaccendere l’entusiasmo della piazza.