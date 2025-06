Inter, scelto il vice-Chivu: sarà un altro ex difensore nerazzurro

vedi letture

Un altro ex nerazzurro siederà in panchina al fianco del nuovo tecnico dell'Inter Cristian Chivu. Aleksandar Kolarov sarà il nuovo vice allenatore, ad annunciare il ritorno dell’ex terzino serbo nel mondo nerazzurro, è Sky Sport. Kolarov, che ha vestito le maglie di Inter, Roma e Lazio in carriera, si era ritirato dal calcio giocato nel 2022 dopo un’esperienza proprio all’Inter, con cui ha collezionato 15 presenze. Ora è pronto a iniziare una nuova fase professionale accanto a un altro ex difensore, con cui condividerà la guida tecnica del club.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).