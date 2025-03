Inter, seduta in vista dell'Atalanta: 4 assenti e un dubbio per Inzaghi

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Giovedì di lavoro per l'Inter al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico Simone Inzaghi, oggi è andata in scena una sessione mattutina d'allenamento per i nerazzurri che si preparano così al big match in casa dell'Atalanta di domenica 16 marzo al Gewiss Stadium.

Saranno sicuramente quattro i giocatori che non saranno a disposizione del tecnico nerazzurro, ovverosia Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Piotr Zielinski, con i primi tre che puntano a tornare disponibili dopo la sosta per le nazionali. Il dubbio invece verso la sfida di domenica sera riguarda le condizioni di Stefan Dr Vrij, che ha saltato la gara di martedì in Champions League con il Feyenoord per una infiammazione al ginocchio: il difensore olandese sarà monitorato tra domani e sabato, per poi valutare se potrà andare o meno in panchina a Bergamo. (ANSA).