Inter, si ferma Dumfries per infortunio: lo stop sarà lungo?

Denzel Dumfries dovrà sottoporsi nelle prossime ore a nuovi accertamenti per determinare l'entità del problema fisico accusato contro l'Atalanta a Bergamo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quello che filtra è che l'olandese dell'Inter avrà bisogno di almeno 15 giorni per smaltire il guaio muscolare.

Difficile dunque che possa essere a disposizione alla ripresa contro l'Udinese, più probabile invece che torni a cavallo tra il primo derby del 2 aprile e il match del 5 in casa del Parma. "Denzel Dumfries, infortunatosi nella partita di campionato tra Atalanta e Inter, dopo gli esami medici è risultato non idoneo per la serie di due partite contro la Spagna di questa settimana e non si presenterà allo Zeist", si legge nella nota ufficiale della sua nazionale.