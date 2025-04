Inter, Sommer ammette: "Non siamo contenti delle ultime partite fatte in campionato"

Yann Sommer, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della partita dell'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, valida per il quarto di finale di andata di Champions League: "Sicuramente sarà una gara intensa, si affrontano due squadre a cui piace tenere la palla e con tante qualità. Entrambe pressiamo alto, sarà un match interessante".

C'è qualcosa nella vostra testa che in questo momento vi permette di difendere meglio in Champions League che in Serie A?

"È difficile spiegare queste cose. Non siamo contenti delle ultime partite fatte in campionato, anche oggi è molto importante essere una squadra in campo che difende e che sia molto difficile per loro creare chance. A Parma per loro è stato troppo facile, siamo molto concentrati per oggi".

Bayern e Inter partiranno alla pari domani come possibilità di passare il turno?

"Sì, vediamo, ma tutti e due abbiamo delle rose profonde. A loro mancano giocatori importanti, ma anche a noi, siamo pari. Vedremo domani".