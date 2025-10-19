Inter, Thuram in dubbio per Napoli: oggi non si è allenato e salterà la Champions
Le possibilità di vedere Marcus Thuram in campo contro l'Union Saint-Gilloise sono al momento molto ridotte. Lo riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, facendo il punto sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter, che oggi non si è allenato ad Appiano.
Il francese è ancora alle prese con il problema muscolare rimediato nella gara di Champions contro lo Slavia Praga: "Thuram, che ha lavorato tutta la settimana ed era a Roma con la squadra, oggi ha riposato. Domani é già vigilia. Non saranno presi rischi per cui é da escludere la sua presenza in Champions. Obiettivo (non scontato): averlo a Napoli. Ma solo se sarà al 100%".
