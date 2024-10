Ufficiale Inter-Torino, le formazioni: out Zielinski, Inzaghi con Lautaro-Thuram

vedi letture

Non c'è due senza tre? L'Inter, in questa stagione, non ha ancora dato ragione alla saggezza popolare. I nerazzurri di Inzaghi cercano la terza vittoria consecutiva stagionale. Ospite a San Siro il Torino di Vanoli, squalificato, tra le sorprese di questo avvio di campionato. Fischio d'inizio allo stadio Meazza alle 20,45: arbitra il signor Matteo Marcenaro di Genova. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi opera sette cambi rispetto alla formazione schierata contro la Stella Rossa. In attacco torna la coppia formata da Lautaro e Thuram; la sorpresa, comunque anticipata alla vigilia, riguarda la difesa: Bisseck viene infatti preferito a Pavard su centrodestra.

Paolo Vanoli, sostituito in panchina dal vice Godinho, può contare su Milinkovic-Savic, che torna titolare dopo il forfait nella sfida contro la Lazio.

Walukiewicz preferito a Voivoda, sorpresa Gineitis a centrocampo. Pedersen vince il ballottaggio con Borna Sosa a sinistra.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Marian; Lazaro, Gineitis, Ricci, Linetty, Pedersen; Zapata, Adams.

Allenatore: Vanoli (squalificato, in panchina Godinho)