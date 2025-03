Ufficiale Inter, torna anche Lautaro. L'Argentina annuncia: "Infortunio muscolare al bicipite femorale"

"L'attaccante Lautaro Martínez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro": questo quanto comunica l'Argentina tramite i propri canali social sul capitano dell'Inter, che fa così ritorno a casa e non prenderà parte alle prossime sfide della Seleccion.

La squadra di Lionel Scaloni affronterà venerdì notte l'Uruguay, nella gara valida per le qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026, poi mercoledì ci sarà l'altro big match contro il Brasile. Il Toro tiene dunque in apprensione l'Inter in vista di quello che sarà un vero tour de force da qui alla fine della stagione, nella quale i nerazzurri avranno un calendario di fuoco dovendo incastrare gli impegni di tre differenti competizioni nelle quali sono ancora in corsa, campionato, Champions e Coppa Italia.

Gli altri infortunati dell'Inter. Lautaro non è l'unico a dover fare a meno della Nazionale causa infortuni: Dimarco, Darmian, Zalewski e Zielinski infatti hanno lavorato a parte alla Pinetina, mentre venerdì al gruppo nerazzurro si aggiungeranno i pochi non infortunati.

Intanto, in casa Inter c'è attesa per saperne di più sulle condizioni di Denzel Dumfries dopo il problema fisico accusato contro l'Atalanta a Bergamo, mentre ci sono contatti continui con lo staff dell'Argentina per capire le condizioni di Lautaro Martinez.