Inter, tutto come previsto: Inzaghi sorride per tre recuperi verso Parma

Arnautovic e Dimarco sono pronti per Parma. Oggi si alleneranno entrambi con il gruppo dell'Inter, la candidatura per un posto da titolare domani al Tardini è aperta, i leggeri affaticamenti che li hanno tenuti fuori dal derby sono superati. La partita contro la squadra di Chivu è particolarmente temuta da Inzaghi, che potrà prepararla solo con la seduta odierna ad Appiano: ieri infatti i giocatori impiegati nel derby hanno svolto solo un lavoro di scarico. Da valutare le scelte di formazione, escluso Lautaro, che ieri ha mandato messaggi molto chiari.

In porta tornerà sicuramente Sommer, in difesa Acerbi, a destra Zalewski è un forte candidato al posto di Darmian. Scelte praticamente obbligate a centrocampo: fuori Barella per squalifica e Zielinski per infortunio, le mezzali saranno Frattesi (chiamato al riscatto dopo la prestazione negativa contro il Milan) e Mkhitaryan, mentre in mezzo Asllani farà riposare Calhanoglu anche in vista del Bayern, per non far arrivare il turco a Monaco con il peso di tre partite consecutive nelle gambe, scrive la Gazzetta dello Sport.