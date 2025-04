Ufficiale Inter, un'altra brutta notizia per Inzaghi: perde due titolari per la Roma

Alla fine è arrivato il cartellino giallo di troppo per Henrikh Mkhitaryan, infaticabile centrocampista armeno dell’Inter. L’ex Roma, diffidato, salterà proprio la gara con i giallorossi in virtù dell’ammonizione rimediata nel primo tempo di Bologna.

Una vera e propria notizia, se si pensa che per Miki si trattava dell’ottava partita di campionato consecutiva a rischio squalifica, escludendo l’ultima con il Cagliari in cui non ha giocato: finora, era riuscito a evitare interventi che portassero il direttore di gara all’ammonizione arrivata oggi. Non sarà l'unica assenza che peserà per la squadra di Inzaghi, che contro la Roma a San Siro dovrà fare a meno anche di Alessandro Bastoni, anch'esso diffidato e ammonito nel corso del secondo tempo di Bologna-Inter.