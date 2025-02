Inzaghi non rischierà Thuram: riposerà per essere al top con il Napoli

Una botta alla caviglia che lo sta penalizzando e non poco, prima la botta subita contro la Fiorentina poi l'ingresso a gara in corso contro la Juventus partecipando al naufragio nerazzurro a Torino. Marcus Thuram non è ancora al top, si sta allenando a parte e non sarà in campo dal primo minuto nella sfida di sabato contro il Genoa. Partirà dalla panchina l'attaccante francese, Inzaghi studia le possibili alternative visto che poi ci sarà anche l'appuntamento infrasettimanale contro la Lazio in Coppa Italia.

Inzaghi potrebbe giocarsi una carta jolly in attacco da comporre una coppia tutta argentina con Taremi in panchina. Contro il Genoa, oppure contro la Lazio in Coppa Italia, il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di schierare dal primo minuto davanti Joaquin Correa al fianco di Lautaro Martinez.