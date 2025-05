Italiano verso la permanenza al Bologna, l’ad Fenucci: "Presupposti per il rinnovo"

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato a margine dell'inaugurazione in Salaborsa della mostra fotografica relativa alla conquista della Coppa Italia da parte dei rossoblù lo scorso 14 maggio. Il tema caldo è quello del prolungamento del contratto offerto al tecnico Vincenzo Italiano, in scadenza al 30 giugno 2026: "La volontà, tanto nostra quanto del mister è di proseguire insieme. C'è un contratto in essere e ci sono tutti i presupposti per allungare il contratto, perché vogliamo costruire un rapporto più lungo e Italiano si è sempre detto entusiasta di questa avventura a Bologna. Ci sono cose da sistemare, ma speriamo di arrivare a dama in tempi ragionevoli".

Ci sono stati diversi incontri negli ultimi giorni, cresce l'ottimismo sulla fumata bianca: "La volontà è quella di fare bene, non dobbiamo spegnere l'entusiasmo dei tifosi e l'obiettivo è continuare così, con il bel gioco, la passione. Vogliamo costruire una squadra competitiva tenendo i migliori giocatori della rosa, ma sul mercato non si può mai sapere. In caso di cessioni, ogni risorsa sarà comunque reinvestita". (ANSA).