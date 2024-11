Juve a caccia di un difensore: c'è l'intesa con Skriniar, si tratta col PSG

vedi letture

Milan Skriniar è e rimane il primo obiettivo della Juventus per quanto riguarda il pacchetto arretrato della formazione di Thiago Motta nel prossimo mercato di gennaio. Gli infortuni occorsi a Bremer e Cabal stanno pesando molto sulla compagine bianconera e la necessità di trovare un sostituito adeguato, quanto meno al brasiliano ex Torino, è divenuta non rinviabile.

A tal proposito, scrive FootMercato, il centrale slovacco ex Inter avrebbe dato il proprio assenso al ritorno in Italia, nel club piemontese. Adesso, però, per la Juve arriva il momento di trovare l'accordo con il Paris Saint Germain, che vuole cedere il calciatore a titolo definitivo nonostante nella stagione in corso abbia perso la titolarità nella formazione di Luis Enrique.