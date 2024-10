Juve, altri guai per Motta: Koopmeiners e Nico saltano anche l'Inter

vedi letture

Il calciatore olandese non sarà a disposizione nemmeno per il derby d'Italia con Thiago Motta che spera di recuperarlo per la successiva sfida di campionato

Assente dalla sfida contro il Cagliari, il centrocampista Teun Koopmeiners ieri non ha potuto prendere parte alla brutta sconfitta contro lo Stoccarda a causa della frattura lievemente scomposta della seconda costola anteriore destra che lo sta costringendo ai box da diversi giorni. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il calciatore olandese non sarà a disposizione nemmeno per il derby d'Italia con Thiago Motta che spera di recuperarlo per la successiva sfida di campionato, per il turno infrasettimanale contro il Parma

Ancor più lungo lo stop di Nico Gonzalez: l’argentino è fermo da inizio ottobre per una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Ha già saltato Cagliari, Lazio e Stoccarda e inizialmente sembrava potesse recuperare per l'Inter. Nulla di tutto ciò, anzi: praticamente certa anche la sua assenza per la successiva gara di campionato con la Juventus che, in questo caso, spera di riaverlo a disposizione per la trasferta di Udine del 2 novembre.