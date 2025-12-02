Juve, Bremer in campo già col Napoli? L'annuncio della Gazzetta

di Fabio Tarantino

Se sul fronte Dusan Vlahovic sono arrivate nella giornata di ieri delle pessime notizie, in casa Juventus c'è ottimismo per rivedere presto Gleison Bremer difendere la porta di Di Gregorio. Pilastro fondamentale non solo per le sue qualità tecniche, Bremer è il leader che manca alla Juventus targata Luciano Spalletti.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l'ex Torino corre verso il rientro. Se non dovesse farcela già per la trasferta contro il Napoli in programma domenica sera, potrebbe tornare nel gruppo - almeno per riprendere confidenza con il campo a metà dicembre, nell'ottica di aiutare i compagni nella delicata sfida di Bologna (14 dicembre).