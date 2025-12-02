Juve, Bremer in campo già col Napoli? L'annuncio della Gazzetta
TuttoNapoli.net
Se sul fronte Dusan Vlahovic sono arrivate nella giornata di ieri delle pessime notizie, in casa Juventus c'è ottimismo per rivedere presto Gleison Bremer difendere la porta di Di Gregorio. Pilastro fondamentale non solo per le sue qualità tecniche, Bremer è il leader che manca alla Juventus targata Luciano Spalletti.
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l'ex Torino corre verso il rientro. Se non dovesse farcela già per la trasferta contro il Napoli in programma domenica sera, potrebbe tornare nel gruppo - almeno per riprendere confidenza con il campo a metà dicembre, nell'ottica di aiutare i compagni nella delicata sfida di Bologna (14 dicembre).
Pubblicità
Serie A
Copertina ADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
Davide BarattoLiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com