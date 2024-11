Juve, casting in difesa dopo il ko di Cabal: Giuntoli segue 2 centrali che piacciono al Napoli

L'infortunio di Cabal, che è andato a sommarsi a quello di Bremer, obbliga la Juventus a fare delle riflessioni in chiave mercato già per gennaio.

L'infortunio di Cabal, che è andato a sommarsi a quello di Bremer, obbliga la Juventus a fare delle riflessioni in chiave mercato già per gennaio. Oltre al sostituto del brasiliano, Giuntoli potrebbe essere costretto infatti a prendere anche un'alternativa al laterale colombiano. Valutazioni in corso, anche se sono esclusi al momento gli svincolati. Ne parla questa mattina La Stampa, secondo la quale una grande opportunità potrebbe essere rappresentata dal profilo di Jonathan Tah, classe 1998 del Bayer Leverkusen in scadenza di contratto.

Dragusin cavallo di ritorno

Tra gli altri calciatori già pronti, e quindi arruolabili fin dal primo giorno del nuovo anno, ci sono anche due giocatori che piacciono al Napoli: la vecchia fiamma bianconera Jakub Kiwior dell'Arsenal, ma anche direttamente l'ex Juve Radu Dragusin. Ceduto nel 2022 al Genoa all’interno dell’operazione Cambiaso e poi finito al Tottenham a suon di milioni, il difensore rumeno in Premier League sta giocando poco: il club inglese può aprire alla partenza ottenendo garanzie sul riscatto per rientrare dell’investimento.

Piace anche Dier

Un altro nome estero lo fa il quotidiano Corriere dello Sport di questa mattina, per la precisione quello del trentenne del Bayern Eric Dier. Il nazionale inglese a Monaco sta vivendo un’annata da comprimario, e forse se lo aspettava pure: a giugno ha firmato, da svincolato, solo per un anno, con opzione al 2026. Il Bayern avrebbe già aperto alla cessione per una cifra vicina ai 5 milioni.