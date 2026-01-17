Juve, Chiellini annuncia: "Spalletti è il nostro allenatore per i prossimi anni"

Giorgio Chiellini, head of Football Institutional Relations della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha fatto un annuncio sul futuro dell'allenatore bianconero: "Con Spalletti la squadra è cresciuta e penso che la partita di Bologna le abbia dato tanta consapevolezza. Ci ha dato certezze e quando abbiamo avuto modo di allenare in settimane piene la squadra si è migliorata, capendo meglio quel che voleva l'allenatore. La partita contro la Roma poi è stata un'iniezione di fiducia.

Da parte nostra questo c'è sempre stato. Se vi ricordate una delle prime partite in Champions ho detto che non sarebbe stato un contratto di sei mesi. Per me Luciano è l'allenatore per i prossimi anni della Juventus e sta facendo bene. A tempo debito ne parleremo ma credo che nessuno abbia dei dubbi a riguardo".