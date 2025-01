Juve, ennesimo pareggio: finisce 1-1 il derby contro un ottimo Torino

Termina sul risultato di 1-1 il derby della Mole tra Torino e Juventus, valido per la 20ª giornata di Serie A. Ennesimo pareggio della squadra di Thiago Motta che non fornisce una prova all'altezza, rischiando in alcuni momenti persino di farsi superare dai granata. I gol si esauriscono nel primo tempo: la sblocca Yildiz al minuto 8 con un gran mancino dalla distanza.

Risponde Vlasic a fine primo tempo, anche questo un gran gol col mancino al volo da fuori area. Nella ripresa c'è tanta tensione, vengono espulsi sia Thiago Motta che Paolo Vanoli. Diverse parate di Milinkovic-Savic tengono in piedi il Toro ma anche i granata spesso mettono in difficoltà la retroguardia bianconera. Alla fine le due squadre si dividono un punto che di certo non ha lo stesso peso per entrambe: il Torino è apparso in ripresa, mentre la Juve non esce dalla spirale della "pareggite".