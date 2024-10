Juve in ansia per Koopmeiners: può saltare più di una partita

Come riporta il quotidiano La Stampa, per il centrocampista della Juve Teun Koopmeiners, gli esami confermano la frattura lievemente scomposta alla seconda costa per l'olandese. L'olandese aveva anche provato a stringere i denti contro il Cagliari, resistendo un tempo intero. Ma ora è costretto a fermarsi. Per quanto? Lo si capirà solo strada facendo, con ogni probabilità non ci sarà contro la Lazio poi dipenderà da quanto dolore continuerà a provare.